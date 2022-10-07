Оператора проекта «Сахалин—1» могут сменить в ближайшее время | 360°

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Viber Оператора проекта «Сахалин—1» могут сменить в ближайшее время Депутат Госдумы Завальный: «Сахалин—1» должны переводить в российскую юрисдикцию РИА «Новости»

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Оператора нефтегазового проекта «Сахалин—1» следует сменить и перевести в российскую юрисдикцию. Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предположил в беседе с ТАСС, что это может случиться в ближайшее время.

«„Сахалин—1“ должны переводить в российскую юрисдикцию и брать того оператора, который может, хочет и готов работать на этих условиях. <…> Думаю, в ближайшее время будут приняты необходимые решения», — сказал депутат.

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Он заметил, что США не хотят работать на таких условиях и тем самым мешают вести разработку. Вероятно, американским инвесторам предложат выкупить долю проекта. Так было, к примеру, с «Сахалином—2». Если они не согласятся, ее предложат другим партнерам, например, Индии. Павел Завальный назвал это прекрасным вариантом.

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Проект «Сахалин—1» реализуют на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором с долей 30% является Exxon Neftegas Ltd, сколько же у «Роснефти», по 20% имеют японская Sodeco и индийская ONGC. ExxonMobil в марте объявила о выходе из проекта «Сахалин—1». С начала года объем добычи нефтепродуктов и конденсата на этом проекте сократился вдвое, а в сентябре работу прекратили. Минэнерго России заявило, что скважины не собираются консервировать, и скоро добычу возобновят.

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