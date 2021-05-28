Япония опровергла подозрения против российского судна «Амур» после столкновения возле Хоккайдо

Служба безопасности на море Японии опровергла сообщения о том, что экипаж российского траулера «Амур» подозревают в халатности после столкновения с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». Пока рано делать какие-то выводы, заявили представители ведомства.

В службе отметили, что информацию о том, что против могут быть выдвинуты подозрения в халатности, распространили СМИ. Но на самом деле сбор доказательств продолжается, сообщило РИА «Новости».

«На сегодняшний день речи о виновности нет. <…> Поэтому говорить о том, кого именно арестуют и так далее, мы совершенно не можем», — сказала представитель ведомства.

Российское судно «Амур» следовало из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от порта на острове Хоккайдо траулер столкнулся с рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару». После столкновения японское судно перевернулось.

Экипаж «Амура» спас пятерых моряков, находившихся на борту шхуны. Трое из них были без сознания, а позже скончались. Среди россиян никто не пострадал. Капитан «Амура» добровольно помогает службе безопасности на море Японии выяснять обстоятельства ЧП.