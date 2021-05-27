Япония не исключила задержание российского судна «Амур» после столкновения в Охотском море

Японская береговая охрана может задержать российский траулер «Амур» в порту Момбэцу после столкновения с рыболовной шхуной «Хокко-мару восемь» до окончания официальных разбирательств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отдел береговой охраны Японии в Момбэцу.

«Российское судно „Амур“ может быть задержано в порту Момбецу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее в генеральном консульстве России в Саппоро сообщили, что капитана «Амура» никто не арестовывал и он добровольно участвует в разбирательствах по делу о столкновении судов.

26 мая рыболовный траулер «Амур» столкнулся с японским судном «Хокко-мару восемь» недалеко от острова Хоккайдо в Охотском море. Погибли три японских рыбака. Россияне не пострадали. По предварительным данным, причиной столкновения мог стать густой туман, однако японский моряк обвинил в произошедшем экипаж «Амура».