Японец устроил резню в поезде, возомнив себя Джокером

Японец, арестованный после нападения с ножом на людей в поезде в Токио в ночь на Хэллоуин, сказал на допросе, что обожает Джокера, поэтому оделся в его костюм. Пострадали как минимум 17 человек, написало Kyodo.

Мужчина, ранивший по меньше мере 17 человек в токийском поезде в ночь на Хэллоуин, был одет в костюм одного из главных врагов Бэтмена. Кровавому косплееру оказалось 24 года. Юноша вечером 31 октября начал размахивать ножом в вагоне, угрожая пассажирам. После этого он разлил горючую жидкость и поджег. В поезде начался пожар, вспыхнули несколько сидений. Там же распрыскали соляную кислоту.

Задержанный также в ходе допроса признался, что собирался убить не менее двух людей, так как рассчитывал, что его приговорят к смертной казни. Ранее сообщалось, что один мужчина мог погибнуть.

На премьере прошлогоднего фильма «Джокер» в американских кинотеатрах зрителям запрещали приходить на показы в гриме и костюмах главного антигероя. Таким образом хотели защитить особенно впечатлительных зрителей, чтобы они ни о чем не волновались.