Кинотеатры в США запретили фанатам косплей на премьере «Джокера»

Крупные сетевые кинотеатры США запретили фанатам приходить на показы фильма «Джокер» в гриме и костюмах главного героя ради спокойствия и комфорта других зрителей.

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Как сообщило издание The Guardian, сети Landmark Theatres и AMC Theatres заявили, что в их кинотеатры не будут допущены зрители с загримированными лицами из-за опасений по поводу возможного насилия на сеансе фильма, посвященного заклятому врагу Бэтмена. Кинотеатры, хотя их стандартная политика позволяет косплей, работают с правоохранительными органами, которые рекомендовали запретить любые костюмы и маски, которые могут скрыть лицо или оружие.

О проблемах безопасности на показах первыми заговорили выжившие и семьи погибших в 2012 году в американской Авроре (Колорадо). 12 человек были застрелены во время полуночного показа фильма «Восстание темного рыцаря». Жители города добились того, что у них «Джокера» показывать не будут.

Ожидается, что в ближайшие выходные фильм соберет более 80 миллионов долларов.