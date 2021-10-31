Напавший на людей в Японии хотел быть приговоренным к смертной казни

Вооруженный житель Токио угрожал ножом пассажирам, а затем устроил пожар в одном из вагонов поезда. В результате пострадали как минимум 17 человек. Во время допроса молодой человек заявил, что хотел быть приговоренным к смертной казни.

«Я хотел убить человека и быть приговоренным к смертной казни. Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти», — привело слова 24-летнего Кеты Хаттори агентство Kyodo.

Молодой человек начал размахивать ножом в поезде вечером 31 октября. Все происходило в столичном регионе Японии. После угроз пассажир разлил горючую жидкость и поджег вагон. Огонь распространился на несколько сидений. По некоторым сообщениям, в вагоне также распрыскали соляную кислоту.

Согласно последним данным, в результате поджога пострадали как минимум 17 человек. Одного мужчину нашли без признаков жизни.

Поезд ехал по линии Кэйо. Состав остановили на станции Кокуре в городе Тефу столичного региона. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства.