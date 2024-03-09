Мир 09 марта 2024, 18:51 «Я не молодой парень». Байден удивил началом нового предвыборного ролика Президент США Байден начал предвыборный ролик словами о возрасте РИА «Новости»

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Американский лидер Джо Байден начал новый предвыборный ролик словами о своем возрасте. Видео опубликовали на YouTube-канале президента США.

Президент США прокомментировал озабоченность жителей его почтенным возрастом.

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«Послушайте, я не молодой парень. Это не секрет. Но вот в чем дело: я понимаю, как сделать что-то для американского народа», — отметил Байден.

Джо Байден — старейший президент в истории Соединенных Штатов. Если он победит на выборах в 2024 году, на момент переизбрания ему будет 82 года.

Сотрудники администрации лидера США стали покидать посты в преддверии предстоящих выборов. Сейчас ситуация для главы государства развивается не лучшим образом, заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, речь идет в том числе о грядущей отставке заместителя госсекретаря Виктории Нуланд.