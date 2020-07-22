Канье Уэст посоветовался с фанатами насчет участия в предвыборной гонке

«2020VISION или, может, 24… Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?» — написал он. При этом к публикации он прикрепил фото с названием песен из своего нового альбома.

Уэст 4 июля написал в Twitter, что собирается баллотироваться в президенты США. Спустя четыре дня в интервью журналу Forbes рэпер подтвердил, что пойдет на выборы в этом году как независимый кандидат.

При этом он отметил, что больше не поддерживает американского лидера Дональда Трампа. Интересно, что Канье был его ярым сторонником на протяжении нескольких лет. Недавно артист предложил в случае своей победы занять пост вице-президента своему другу и коллеге Jay-Z.

Американский исполнитель Канье Уэст является миллиардером и одним из самых популярных рэперов в США. Он получил 20 премий Grammy.

Президентские выборы США должны пройти 3 ноября 2020 года. Ожидается, что от демократов в них будет участвовать Джо Байден, а от республиканцев — Дональд Трамп.