Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити

Режиссер нового фильма о Бэтмене Мэтт Ривз снимет для видеосервиса НВО детективный сериал о полиции Готэма. Предполагается, что этот проект расширит для зрителей восприятие созданного мира, а также позволит более детально исследовать персонажей.

События развернутся в той же вселенной, где будет действовать герой полнометражной картины в исполнении Роберта Паттинсона, пишет The Hollywood Reporter.

В качестве сценариста и исполнительного продюсера к проекту присоединится Теренс Уинтер, который известен по работе над лентами «Клан Сопрано» и «Волк с Уолл-Стрит».

На данный момент проект пока не имеет официального названия. Но некоторые называют его «Полиция Готэма», как одноименную серию комиксов компании DC. В обоих случаях в центре сюжета — полицейские детективы.

В HBO Max заявили, что проект — это «Бэтмен», которого большинство зрителей не видели раньше. В компании выразили уверенность в том, что поклонники супергероя захотят провести больше времени «в этой новой вселенной, вдохновленной фильмом».

Ранее стало известно, что американский актер Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме «Бэтмен будущего» (Batman Beyond). Режиссером этого проекта выступит Тим Бертон, до этого часто работавший с Деппом. Картина должна стать киноверсией одноименного полнометражного мультфильма 2000 года.