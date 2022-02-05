Bild описал план действий России после «вторжения» на Украину

Немецкая газета Bild опубликовала план действий, которые якобы предпримет Россия после «вторжения» на Украину. Информацию издание почерпнуло из отчета внешней разведки Германии.

По данным Bild, власти РФ якобы планируют создать «марионеточный режим» на Украине, включив республику в состав Союзного государства России и Белоруссии.

Помимо этого газета утверждает, что Россия собирается «уничтожить войска Украины в полевых условиях». «После получения контроля над всеми крупными городами власти России создадут „Народную раду“ из представителей, прошедших отбор спецслужб», — говорится в материале.

Bild добавила, что «вторжение» на Украину может состояться в феврале или не позднее марта, если власти РФ «не передумают».

В посольстве России статью Bild назвали странной смесью спекуляций и слухов, сообщили «Известия». Издание напомнило, что это уже не первая публикация немецкой газеты о сценариях «нападения» России на Украину. В декабре прошлого года сенатор Алексей Пушков отреагировал на такой материал.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки — уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: „Надо поставить русских на место!“», — написал он у себя в Telegram.

Сегодня о «вторжении» России на Украину сообщил Bloomberg. Позже в агентстве извинились за заголовок и объяснили, что это произошло по ошибке, написал RT.