Израиль заявил об уничтожении офиса службы безопасности ХАМАС в Газе

Израильские военнослужащие уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Мы только что уничтожили офис главы службы безопасности ХАМАС в Газе Тауфика Абу Наима, который он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС», — сказано в сообщении военных.

Армия не сообщает, пострадал ли сам Абу Наим.

Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум сообщил агентству, что бомбили здание управления МВД, а Тауфик Абу Наим ушел в отставку из ведомства два месяца назад.

В движении ХАМАС заявили, что готовы прекратить огонь и пойти на перемирие с Израилем, сообщила газета The Times of Israel. После этого военное крыло группировки сообщило, что обстреляло израильскую военную базу Хацерим.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Его спровоцировало решение израильского суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах.

Палестинское движение ХАМАС выступило с требованием к израильским властям вывести силы безопасности из Шейх-Джарраха и с Храмовой горы. Однако Израиль проигнорировал это. Тогда палестинские группировки в ночь на 11 мая начали обстреливать израильские территории. Израиль ответил тем же.

Эксперты уверены: это очередной конфликт, который закончится примирением. Но они же считают, что эта эскалация не последняя.