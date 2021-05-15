СМИ: ХАМАС заявил о готовности примириться с Израилем

В движении ХАМАС заявили, что готовы прекратить огонь и пойти на перемирие с Израилем. После этого военное крыло группировки сообщило, что обстреляло израильскую военную базу Хацерим.

Председатель политбюро ХАМАС Халед Машааль указал на готовность палестинского движения урегулировать конфликт. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

Руководство Израиля, подчеркнул Машааль, пока не отреагировало на предложение.

В Белом доме отметили, что израильская сторона имеет право на защиту. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, которую процитировал телеканал C-SPAN, на ежедневном брифинге сообщила, что Вашингтон намерен задействовать «все доступные рычаги влияния» для дэскалации ситуации.

После заявления Халеда Машааля военное крыло ХАМАС, уточнило РИА «Новости» в Telegram, заявило об обстреле ракетной очередью израильскую военную базу Хацерим.