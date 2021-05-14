Израилю и Палестине предсказали бесконечный конфликт. Мир будет слабым

Внимание всех стран сейчас приковано к Израилю и сектору Газа. Из иерусалимского района выдворили палестинцев, что привело к взаимным обстрелам. Эксперты уверены: это очередной конфликт, который закончится примирением. Но они же считают, что эта эскалация не последняя.

Начало эскалации

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился вечером 10 мая. Его спровоцировало решение израильского суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из иерусалимского квартала Шейх-Джаррах.

Палестинское движение ХАМАС выступило с требованием к израильским властям вывести силы безопасности из Шейх-Джарраха и с Храмовой горы. Однако Израиль проигнорировал это. Тогда палестинские группировки в ночь на 11 мая начали обстреливать израильские территории. Израиль ответил тем же.

Армия обороны Израиля заявила, что за последние четыре дня из сектора Газа на израильскую территорию выпустили 1750 ракет. А они ответным огнем поразили более 650 целей в секторе Газа.

Со стороны палестинцев погибли 109 человек, в том числе 28 детей и подростков, а также 15 женщин. Более 620 ранены. Израиль заявил о семи жертвах, 523 израильтянина пострадали.

Мировая реакция

Мировое сообщество потребовало от сторон прекратить боевые действия. Россия, Египет, Иордания призвали сесть за стол переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади подтвердили взаимный настрой продолжать попытки организовать прямые палестино-израильские переговоры.

«Министры выразили глубокую обеспокоенность опасной эскалацией напряженности на палестинских территориях и призвали к скорейшему прекращению насилия, чреватого дальнейшим обострением обстановки», — говорится в официальном комментарии МИД России о разговоре Лаврова с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Израиль «имеет право защищать себя и своих граждан». «Мы твердо привержены нашим двусторонним отношениям с Израилем и помогаем ему в самообороне», — привело слова Кирби издание Stars and Stripes.

В поддержку палестинцев выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Они перешли все границы. <…> Остановить их — долг чести человечества», — сказал турецкий лидер. Его процитировало РИА «Новости».

В пятницу, 14 мая, ближневосточный квартет, в который входят Россия, США, Евросоюз и ООН, должен обсудить ситуацию.

Востоковед Марианна Беленькая в разговоре с «360» заметила, что формально страны Запада призывают к миру обе стороны, но при этом отмечают, что первым конфликт начало движение ХАМАС.

«Исламский мир, например, сосредоточен на Палестине. Западный мир традиционно пытается обращать внимание на проблемы и тех, и других, но при этом считает, что обстрелы гражданского населения недопустимы. Исходит из той логики, что формально ХАМАС первым начал эти обстрелы, прекрасно понимая, какой будет эта реакция», — отметила Беленькая.

Решение конфликта

Конфликту Палестины и Израиля уже без малого 100 лет. За это время были не только серьезные столкновения, но и войны, например Шестидневная война 1967 года. Каждый раз сторонам удавалось примириться, но решить конфликт не получалось. По мнению Беленькой, этого не произойдет и сейчас. Обстрелы прекратятся, когда стороны уладят внутриполитические вопросы.

«Они придут к ситуации, которая устраивает [обе стороны]. Или ХАМАС растратит накопленный на данный момент ракетный потенциал, [тогда] это прекратится. ХАМАС может сказать о своей победе. Израиль может сказать о своей победе, что они ликвидировали весь ракетный потенциал ХАМАС. Но, опять же, это ненадолго», — отметила Беленькая.

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с «360» заявил, что не видит смысла вести переговоры с палестинскими группировками.

«Любое решение, которое может примирить стороны, означает, что та сторона, которая, используя свои собственные интересы, начинает обстреливать соседа, уничтожается. Если иметь в виду сторону ХАМАС, то нет такого решения. Если иметь в виду сторону палестинцев, то я <…> считаю, что то, что Израиль вообще ушел с этой территории, оставив ее [Ясиру] Арафату (бывший председатель Палестинской национальной администрации — прим. ред.), это преступление. Это преступление израильских политиков», — заключил Сатановский.