19 апреля 2024, 10:32
Израиль ударил по объектам ПВО в Сирии
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО на юге страны
Израиль ударил по позициям противовоздушной обороны Сирии на юге страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны ближневосточного государства.
Армия обороны Израиля ударила в 02:55 по местному времени.
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«Израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны», — указали в ведомстве.
В результате удара зафиксировали материальный ущерб. Какой именно, в министерстве не уточнили.
Ночью 19 апреля израильская армия ударила ракетами по Ирану. По данным агентства Bloomberg, власти еврейского государства оповестили Белый дом о планируемой атаке. На ситуацию иронично отреагировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. После удара Израиля по Ирану он напомнил жителям Соединенных Штатов, куда идут их налоги.
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ПВО
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