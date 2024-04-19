Мир 19 апреля 2024, 10:32 Израиль ударил по объектам ПВО в Сирии Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО на юге страны Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

Израиль ударил по позициям противовоздушной обороны Сирии на юге страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство обороны ближневосточного государства.

Армия обороны Израиля ударила в 02:55 по местному времени.

Реклама

«Израильский противник совершил ракетную атаку со стороны оккупированных палестинских территорий на позиции ПВО на юге страны», — указали в ведомстве.

В результате удара зафиксировали материальный ущерб. Какой именно, в министерстве не уточнили.

Ночью 19 апреля израильская армия ударила ракетами по Ирану. По данным агентства Bloomberg, власти еврейского государства оповестили Белый дом о планируемой атаке. На ситуацию иронично отреагировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. После удара Израиля по Ирану он напомнил жителям Соединенных Штатов, куда идут их налоги.