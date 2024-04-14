Мир 14 апреля 2024, 11:29 Израиль заявил, что сорвал атаку Ирана Галант: Израиль и США сорвали атаку Ирана Thomas Banneyer / Global Look Press

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Израиль, США и партнеры сорвали атаку Ирана, которая произошла в ночь на 14 апреля. Об этом в соцсети X написал министр обороны Израиля Йоав Галант.

По его словам, Иран показа свое «истинное лицо» террористического государства, атаковав Израиль сотнями ракет и БПЛА.

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«Мир также увидел силу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и силу коалиции», — добавил Галант.

Глава Минобороны подчеркнул, что израильские военнослужащие действовали исключительно и готовы к любому развитию событий.

«Кампания еще не окончена, мы бдительны и сильны», — заявил Галант.

Иран нанес удар по Израилю в ответ на атаку иранского консульства в Сирии, которая произошла 1 апреля. Тогда при ударе погибли офицеры КСИР.

Ранее в Генштабе ВС Ирана заявили, что целью удара была израильская авиабаза Неватим.