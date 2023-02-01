Мир 01 февраля 2023, 10:39 Нетаньяху заявил о готовности стать посредником в украинском конфликте Премьер Израиля Нетаньяху сообщил о готовности выступить посредником в украинском кризисе РИА «Новости»

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о готовности принять роль посредника в украинском конфликте, если об этом его попросят все заинтересованные стороны. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN.

«Это вполне возможно, если поступит запрос от обеих сторон. Откровенно говоря, если меня об этом попросят США. Тогда я, конечно, рассмотрю это предложение», — сказал Нетаньяху.

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Политик подчеркнул, что не напрашивается выступить посредником, потому что для урегулирования конфликта необходимы соответствующие обстоятельства.

При этом Нетаньяху признался, что предложение стать посредником ему поступало еще в начале украинского кризиса.

«Мне предлагали эту роль, но на тот момент я был в оппозиции. Тогда я сослался на премьер-министра Беннета. В итоге он попытался стать посредником и не справился», — подчеркнул нынешний премьер-министр Израиля.

Ранее советник президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Нетаньяху способен стать успешным посредником в диалоге с Россией.