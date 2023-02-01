Мир 01 февраля 2023, 19:42 Израиль не исключил передачу Украине «Железного купола» Премьер Израиля Нетаньяху допустил передачу Украине системы ПРО «Железный купол» Википедия

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Израиль рассматривает возможность поставки Украине системы ПРО «Железный купол». Об этом в интервью CNN заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

На вопрос журналиста о том, может ли Израиль изучить возможность предоставления ВСУ военной помощи, в том числе и поставки системы «Железный купол», политик дал положительный ответ.

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«Я определенно это рассматриваю», — сказал премьер Израиля.

Нетаньяху обратил внимание, что США уже представили Украине большую часть боеприпасов, которые находились на израильской территории. Это было решение американских властей, уточнил он.

Политик также заявил о своей готовности выступить в роли посредника в рамках переговорного процесса между Россией и Украиной, если обе стороны и Вашингтон попросят об этом. Отдельно он затронул тему Ирана, обвинив страну в поставках беспилотников.

Осенью прошлого года глава израильского Минобороны Бени Ганц утверждал, что страна не будет передавать Украине вооружение.