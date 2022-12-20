Мир 20 декабря 2022, 18:30 Путин поздравил президента Бразилии Лулу да Силву с победой на выборах Президент Путин провел телефонный разговор с новым главой Бразилии Лулой да Силвой РИА «Новости»

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Успехов в работе на государственной службе пожелал президент России Владимир Путин победившему на выборах новому лидеру Бразилии Луле да Силве. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонные переговоры главы двух государств провели во вторник 20 декабря.

В ходе переговоров главы двух государств договорились развивать стратегическое партнерство между Россией и Бразилией по всем направлениям и продолжить сотрудничество на международной арене, в том числе в рамках БРИКС.

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Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов в Бразилии 30 октября. Разрыв в результатах с действующим главой государства Жаиром Болсонару оказался минимальным — 50,9% против 49,1%.

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Проигравший политик с таким результатом не согласился и через Высший избирательный суд страны потребовал аннулировать часть голосов. По мнению Болсонару, некоторые урны на избирательных участках оказались неисправны. Но после действующий президент признал свое поражение.

Инаугурация Лулы да Силвы пройдет в Бразилии 1 января 2023 года.