Мир 14 января 2024, 10:07 «Избавиться от прошлого». Пиво «Жигулевское» переименовали в «Венское» на Украине Пивоваренный завод на Украине переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» Unsplash

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Пивоваренный завод в украинском городе Умань переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское», тем самым «борясь» с советским наследием. Об этом информировал украинское издание «Общественное».

«Уманьский пивзавод переименовал пиво „Жигулевское“ в „Венское“, чтобы избавиться от российско-советского прошлого», — говорится в сообщении.

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Кроме того, новое название посчитали более «аутентичным»: маркетолог завода заявил журналистам, что рецепт «Жигулевского» якобы создал австрийский пивовар.

Накануне, 13 января, стало известно, что в Харькове снесли установленный в 1980-х барельеф русского поэта Александра Пушкина на одноименной станции метро. А в августе 2023 года в том же городе закрасили мурал с изображением Сергея Есенина.

На Украине продолжают уничтожать советские и российские памятники. В 2022 году только мемориалов, посвященных Александру Пушкину, в стране ликвидировали около 30.