Белый дом попросил Москву об ответственных действиях из-за атаки на Colonial Pipeline

Вашингтон призвал Москву к ответственным действиям в связи с хакерской атакой на компанию Colonial Pipeline. В США считают, что к ней имеет отношение группировка DarkSide, якобы находящаяся в РФ.

Пресс-секретарь Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов напомнила, что американская разведка пока не закончила анализировать случившееся. Ее беседу с представителями СМИ транслировали в Twitter.

«Принимая во внимание, что упомянутая организация <…> находится в России, эта страна должна действовать ответственным образом», — заявила Псаки.

Она уточнила, что атаку на трубопроводную компанию, по заключению ФБР, совершили хакеры из DarkSide.

Вашингтон намерен дождаться завершения всестороннего анализа ситуации разведкой страны «прежде чем сообщать об этом что-либо еще».

Накануне президент США Джо Байден указал на отсутствие свидетельств причастности России к хакерской атаке на Colonial Pipeline. Тем не менее злоумышленники, по его словам, могут находиться на территории РФ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к кибератаке.