Байден заявил об отсутствии данных о причастности России к атаке на Colonial Pipeline

Свидетельств причастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет, хотя злоумышленники могут находиться на территории России, заявил президент США Джо Байден.

«От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <…> находится в России», — сказал Байден в понедельник журналистам в Белом доме. Слова американского лидера привел ТАСС.

При этом ранее в понедельник Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило, что, по мнению следствия, за кибератакой на Colonial Pipeline стоит группа хакеров, которые называют себя DarkSide.

«ФБР подтверждает, что вирус-вымогатель DarkSide ответственен за взлом сетей Colonial Pipeline. Мы продолжаем работать с компанией и нашими партнерами в правительстве [США] над расследованием», — приводит агентство сообщение ФБР.

На прошлой неделе оператор трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о кибератаке. Согласно заявлению компании, в систему проник вирус. Правоохранители уже начали расследование происшествия. Бывший сотрудник администрации США, который ранее работал в сфере кибербезопасности, обвинил в этом хакерскую группировку DarkSide.

После кибератаки американские власти ввели режим региональной ЧС.