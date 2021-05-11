Песков заявил, что Россия не имеет отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline

Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в разговоре с ТАСС.

«Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал Песков. Так он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о свидетельствах того, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.

Говоря о том, готова ли Москва взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, представитель Кремля подчеркнул, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».

Накануне американский лидер Джо Байден заявил журналистам, что свидетельств причастности России к хакерской атаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline нет. При этом он отметил, что злоумышленники могут находиться на территории России.

На прошлой неделе оператор трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о кибератаке. Согласно заявлению компании, в систему проник вирус. Правоохранители уже начали расследование происшествия. После кибератаки американские власти ввели режим региональной ЧС.