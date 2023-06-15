15 июня 2023, 12:14
Итоги расследования «ковидных вечеринок» привели Бориса Джонсона в ярость
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал доклад о ковидных вечеринках местью
Комитет по привилегиям парламента Великобритании представил доклад по итогам расследования вечеринок в резиденции бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время национального карантина. Политик назвал его выводы ложью и попыткой отомстить, сообщил ТАСС.
Доклад уместили на 52 страницах. Бориса Джонсона уличили в том, что он несколько раз обманул депутатов палаты общин по важному для государства и общественности вопросу, а потом отказался признавать это. В комитете назвали поступок бывшего премьер-министра серьезным нарушением и заявили, что, если бы он сам не сложил с себя полномочия депутата, его отстранили бы на три месяца и в будущем лишили мандата.
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В ответ на это Борис Джонсон назвал выводы комитета ложью и попыткой мести.
Бывший премьер-министр устроил вечеринку на Даунинг-стрит в июне 2020 года, когда по всей Великобритании действовал особый карантинный режим из-за пандемии коронавируса. Сначала он отрицал вину, но потом сознался, извинился и выплатил штраф. Впоследствии после череды скандалов политик ушел в отставку.
Великобритания
Борис Джонсон
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