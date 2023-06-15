Мир 15 июня 2023, 12:14 Итоги расследования «ковидных вечеринок» привели Бориса Джонсона в ярость Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон назвал доклад о ковидных вечеринках местью Flickr

Читать 360tv в

Комитет по привилегиям парламента Великобритании представил доклад по итогам расследования вечеринок в резиденции бывшего премьер-министра Бориса Джонсона во время национального карантина. Политик назвал его выводы ложью и попыткой отомстить, сообщил ТАСС.

Доклад уместили на 52 страницах. Бориса Джонсона уличили в том, что он несколько раз обманул депутатов палаты общин по важному для государства и общественности вопросу, а потом отказался признавать это. В комитете назвали поступок бывшего премьер-министра серьезным нарушением и заявили, что, если бы он сам не сложил с себя полномочия депутата, его отстранили бы на три месяца и в будущем лишили мандата.

Реклама

В ответ на это Борис Джонсон назвал выводы комитета ложью и попыткой мести.

Бывший премьер-министр устроил вечеринку на Даунинг-стрит в июне 2020 года, когда по всей Великобритании действовал особый карантинный режим из-за пандемии коронавируса. Сначала он отрицал вину, но потом сознался, извинился и выплатил штраф. Впоследствии после череды скандалов политик ушел в отставку.