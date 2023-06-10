Мир 10 июня 2023, 01:42 Джонсон сложил депутатские полномочия «Би-би-си»: Борис Джонсон сложил полномочия депутата из-за вечеринки в пандемию Flickr

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата. Это произошло на фоне разбирательств о его участии в вечеринках во время пандемии коронавируса, сообщил телеканал «Би-би-си».

«Я незамедлительно складываю с себя полномочия и немедленно запускаю процедуру дополнительных выборов», — говорится в заявлении политика.

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По данным телеканала, Джонсон принял решение об уходе из политики после того, как ему поступили результаты независимого расследования, в ходе которого должны были изучить действия британского правительства в период угрозы коронавируса на разных этапах пандемии, а также какие ошибки можно было избежать.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее пообещал обнародовать доказательства, которые укажут его невиновность в деле о вечеринках во время пандемии COVID-19.

В январе 2022 года Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о развлекательных мероприятиях. Он отметил, что, прежде чем делать выводы, нужно дождаться результатов расследования, писали «Известия».