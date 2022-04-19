Джонсон извинился за коронавирусную вечеринку, но отказался уходить в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед депутатами парламента за вечеринку на Даунинг-стрит во время коронавирусных ограничений в первую волну пандемии. Об этом сообщил ТАСС.

Джонсон оплатил выписанный полицией штраф, однако он отказался подавать в отставку, несмотря на призыв оппозиционных депутатов сложить полномочия.

«12 апреля я получил уведомление о штрафе относительно мероприятия на Даунинг-стрит от 19 июня 2020 года. Я немедленно оплатил штраф и принес британцам извинения», — сказал Джонсон.

Свой отказ уходить в отставку британский премьер объяснил продолжающимся конфликтом на Украине и повышением цен в Великобритании. Джонсон заявил, что в такое время правительство должно выполнять свою работу. Призыв сложить полномочия исходил от лидера оппозиционной партии Кира Стармера.

Консервативная партия лишилась поддержки британцев, ее рейтинг стремительно снижается. Масла в огонь подлил сам Джонсон, устроив вечеринку во время национального локдауна и солгав при этом, что никаких нарушений не было.