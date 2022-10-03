Итальянцы вышли с протестами против резкого роста тарифов на электричество и газ | 360°

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Итальянцы вышли с протестами против резкого роста тарифов на электричество и газ

В Италии проходят акции протеста против роста цен на электричество и газ

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Итальянцы вышли на улицы против повышения цен на электричество и газ. Как сообщило агентство Vivasevilla, акции протеста запустил профсоюз Usb. В своем обращении он призвал «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября».

В документе подчеркивается, что Евросоюз не предпринимает реальных действий, чтобы остановить резкий рост цен на газ, вызванный спекуляциями энергетических компаний, и продолжает тратить огромные средства на военную поддержку Украины. Также в профсоюзе напомнили про «таинственную атаку» на газопроводы «Северный поток», по которому ЕС получал «ценное российское сырье».

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Демонстрации уже прошли в Турине, Неаполе и Кальяри, ожидаются акции в Риме, Милане, Флоренции, Пизе, Сполето и других городах.

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«Ситуация очень серьезна. Увеличение цен вызвано выбором правительств, остающихся на империалистических позициях, и постыдной спекуляцией, которой занимаются крупные компании. Энергия должна быть общественной. Это единственный способ установить потолок цен», — заявил на митинге руководитель туринского отделения Usb Энцо Микколи.

Ожидается, что к протестам скоро присоединятся участники движения «Не платим», которые призывают граждан Италии перестать платить по счетам на фоне резкого роста тарифов.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в этом году Европу ждет более холодная зима, чем обычно.

Авторы:

Италия

Электричество

Газ

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