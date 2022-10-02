Европе пообещали суровую зиму и нехватку энергии | 360°

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02 октября 2022, 17:16

Европе пообещали суровую зиму и нехватку энергии

Мир

02 октября 2022, 17:16

Европе пообещали суровую зиму и нехватку энергии

FT: зима в Европе будет холоднее обычного

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Европу ждет более холодная зима, чем обычно. Осадков будет меньше, а силы ветров для выработки энергии может не хватить. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

Глава ECMWF Флоренс Рабье отметила, что при таком сценарии зимний период для энергетической сферы окажется довольно трудным.

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«Не только из-за того, что немного холоднее, но также из-за меньшего количества ветров для ветряной энергии», — сказала она.

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Европа в 2022 году, напомнила Рабье, уже сталкивалась с экстремальными температурами. Летом реки пересохли — и гидроэлектростанции не смогли работать. Жара отрицательно сказалась и на выработке электроэнергии ветряными станциями.

Предстоящая зима тоже не обещает обильных дождей и снегопадов. Это опять-таки отрицательно скажется на работе гидроэлектростанций и усугубит энергетический кризис.

Политиков призвали сделать правильный вывод и не торопиться отказываться от российских нефти и газа.

Ранее Европе объяснили, почему ее ждет трагедия без голубого топлива из России.

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