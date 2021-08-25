Итальянцы рассказали о тайном знаке, который даст пропуск в аэропорт Кабула

Существует тайный знак, который позволил попасть в аэропорт Кабула, — нарисованная на ладони буква «Р». Об этом РИА «Новости» сообщили итальянские активисты.

Они уточнили, что с помощью этого знака итальянские солдаты, которые охраняют периметр и входы в аэропорт, находят «своих». Благодаря букве «Р» на руке они выводят нужных людей из толпы за короткое время, когда открываются двери.

Однако этого знака недостаточно, чтобы покинуть страну. Внутри аэропорта всех обладателей буквы «Р» на ладони проверяют по спискам МИД и Минобороны Италии. Улететь из Кабула в Италию смогут только те, кто есть в этих списках.

Ранее талибы* перекрыли дороги, которые ведут к аэропорту Кабула, — на них установили КПП. Туда перестали пускать афганцев. Покинуть страну могут только граждане стран НАТО, а также местные жители, которые уже имеют визу или приглашение от властей западных стран.

При этом талибы* заявляли, что эвакуироваться из Афганистана можно будет только до 31 августа. По данным местных СМИ, из-за невозможности покинуть страну в Кабуле начинается паника.

* Талибы, «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.