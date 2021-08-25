Талибы* прекратили пропускать афганцев к аэропорту Кабула. Ранее они обещали, что запретят покидать страну местным — уехать смогут только иностранные граждане.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera. По данным корреспондента канала, ситуация в стране кардинально изменилась за одну ночь. На дорогах, которые ведут к аэропорту в Кабуле, появились КПП — теперь попасть в воздушную гавань могут только граждане стран НАТО или афганцы, у которых есть виза или приглашение от властей западных стран.

Из-за новых ограничений афганцы не могут покинуть страну. По словам корреспондента телеканала, из-за этого в стране начинается паника.

Ранее официальный представитель талибов* Забихулла Муджахид сообщил, что эвакуироваться из Кабула можно будет до 31 августа. После этой даты выезд из страны запретят.

Всемирный банк временно приостановил помощь Афганистану из-за ситуации в стране. Представитель организации отметил, что они внимательно следят за происходящим и обеспокоены нарушением прав женщин и тем, как страна будет развиваться дальше. Ранее Международный валютный фонд также приостановил финансовую помощь Афганистану.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.