Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

Эвакуироваться из Кабула можно будет только до 31 августа. После этого, как сказал представитель движения «Талибан»*, эвакуацию запретят.

Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле. Его слова процитировал ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. При этом сейчас попасть в аэропорт смогут не все, а только иностранные граждане.

«Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — сказал он.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России