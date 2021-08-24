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    24 августа 2021, 16:32

    Талибы* запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

    Юлия Булыгина

    Эвакуироваться из Кабула можно будет только до 31 августа. После этого, как сказал представитель движения «Талибан»*, эвакуацию запретят.

    Об этом сообщил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле. Его слова процитировал ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. При этом сейчас попасть в аэропорт смогут не все, а только иностранные граждане.

    «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — сказал он.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России