Итальянцы порадовали российских врачей борщом. В первый раз вышло не очень, но это все равно был праздник

Коронавирус продолжает бушевать в Италии, которая остается самой зараженной страной Европы. На месте итальянцам помогают российские врачи. Местные жители решили отблагодарить приехавших специалистов за помощь.

Российский вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook опубликовал фото из местного ресторана, где на табличке заведение предлагает попробовать борщ.

«Извини это первый раз» — написано на табличке по-русски.

По словам вирусолога, итальянский повар не смог раскрыть секрет настоящего борща.

«Могу сообщить: это был просто свекольник. Простой, банальный свекольник, где свекла порезана (хи-хи-хи) кубиками. Не всякий Джованни доготовит до середины борща», — написал медик.

После он уточнил, что их накормили «свекольно-капустно-картофельным супом на мясном бульоне».

Однако Александр Семенов заявил, что никто не расстроился. Все очень соскучились по домашней еде. Вирусолог подчеркнул, что суп стал для всех «маленьким праздником и большим сюрпризом».

Россия отправила несколько военных самолетов с врачами-вирусологами и инфекционистами для помощи Италии еще в конце марта. Об этом президента России попросил премьер-министр европейской страны Джузеппе Конте.

Специалисты продолжают работать на месте. Однако ситуация остается очень тяжелой. Количество зараженных коронавирусом в Италии уже превысило 80 тысяч человек, умерли от вызванной возбудителем инфекции 13 тысяч жителей.