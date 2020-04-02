Европа поблагодарила Россию за помощь страдающей от коронавируса Италии

Россия не осталась в стороне, когда эпицентр заражения коронавирусом переместился из Китая в Италию. Десятки российских вирусологов и дезинфекторов отправились туда помогать людям. В ЕС эту помощь оценили.

«Евросоюз приветствует любое искреннее проявление солидарности в разгар такого кризиса, особенно учитывая, насколько серьезно пострадали некоторые страны-члены ЕС. И в случае с Италией благодарность за помощь была выражена», — приводит РИА «Новости» слова посла ЕС в России Маркуса Эдерера.

Он добавил, что инициатива России в отношении Италии могла быть задумана и воспринята как акт солидарности. Ранее СМИ сообщили, что российские медики, которые сейчас работают в Италии, столкнулись со странными случаями смерти от COVID-19. Люди без признаков болезни просто засыпали и не просыпались.

Ситуация с распространением коронавируса на Апеннинском полуострове одна из самых тяжелых в мире. Всего в этой европейской стране инфекцию подцепили 80,5 тысячи человек. Умерли от COVID-19 более 13 тысяч зараженных.