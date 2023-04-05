Мир 05 апреля 2023, 06:16 Итальянский профессор призвал Зеленского поступиться частью территории ради всего мира Профессор Гаццини призвал Украину пойти на территориальные уступки в переговорах с Россией Сайт президента Украины

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Киевскому режиму следует пойти на переговоры и согласиться на условия России. Отказавшись от части территорий, Украина остановит мировой кризис, заявил в статье Financial Times профессор международного права Университета Падуи в Италии Тарчизио Гаццини.

«Пришло время рассмотреть вопрос о консенсусном пересмотре границ Украины», — написал он.

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Профессор призвал президента Украины Владимира Зеленского возобновить переговоры с Россией. Он пришел к выводу, что это лучший способ остановить конфликт, а вслед за ним — весь мировой кризис. Тарчизио Гаццини назвал добровольные территориальные уступки единственной альтернативой боевым действиям в сложившейся ситуации.

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