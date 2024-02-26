Спецоперация 26 февраля 2024, 04:01 ВСУ предрекли обрушение обороны из-за действий российской армии Стариков: Россия продолжит продавливать оборону ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российская армия продолжит активно продавливать оборону ВСУ. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Politeka полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По его словам, наступление россиян рано или поздно приведет сначала к тактическому, а затем и к оперативному кризису для ВСУ. В итоге Россия добьется краха украинской армии.

Реклама

«Заметьте, как только они зашли на околицу, захватили первые дома, укрепили — все, они город возьмут или населенный пункт <…> Они будут дальше давить», — сказал он.

Ранее Стариков назвал Запорожское направление самым уязвимым для украинских военных, где десантники ВС России принялись выбивать противника с занятых рубежей.

Также он пожаловался, что Россия запустила на орбиту большое число разведывательных спутников, с помощью которых способна перехватывать пуски всех типов западных ракет, поставленных ВСУ.