Мир 26 февраля 2024, 18:57 Последствия освобождения Авдеевки назвали на Западе Advance: события в зоне СВО после освобождения Авдеевки разовьются стремительно РИА «Новости»

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После перехода Авдеевки под контроль ВС России события в зоне спецоперации на территории Украины начнут развиваться стремительнее. Об этом сообщило хорватское издание Advance.

«Жестокость боев и отсутствие продвижений подтвердили важность взятия Авдеевки. Российская сторона возьмет инициативу в свои руки, чтобы положить конец застою на фронте», — указали в материале.

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В статье указали, что без усиленной поддержки со стороны западных стран ВСУ уже через месяц могут столкнуться с чередой событий на передовой. Украинским войскам будет очень сложно отстаивать каждый участок на фронте в борьбе с армией, численность которой значительно их превосходит.

Как отметил автор материала, у Украины больше нет шансов на наступление, ведь российские силы «защищены минными полями и другими эффективными преградами, которые возвели в 2023 году».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины сменили тактику после потери Авдеевки. Противник начал атаковать Донецк из дорогого западного вооружения.