Мир 29 декабря 2022, 16:57 Италия вызвалась стать гарантом мирного процесса по Украине Премьер Италии Мелони: страна готова стать гарантом мирного договора по Украине Unsplash

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Италия готова стать гарантом мирного договора по украинскому конфликту и поддержит любые усилия, направленные на достижение мира. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на сегодняшней пресс-конференции.

Она сообщила, что во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским два дня назад была рада услышать, что у него «есть намерение предпринять инициативы» в этом направлении. Мелони также заявила о намерении поехать в Киев в феврале и пригласила Зеленского в Рим.

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«Италия готова выступить гарантом мирного процесса, поэтому я намерена побывать в Киеве до 24 февраля», — процитировал итальянского премьера ТАСС.

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По ее словам, для мирного урегулирования нужны «сигналы с обеих сторон». Пока «значительных» сигналов нет, констатировала Мелони. По ее мнению, чтобы создать условия для прекращения конфликта, необходимо продолжать поддерживать Украину. Работа по поддержке «нужна, чтобы найти решение», уверена политик.

Украина намерена к концу февраля провести «мирный саммит» в ООН. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что именно дипломатия поможет справиться с конфликтом России и Украины. При этом Россию на этот так называемый саммит позовут только на определенных условиях. Представитель МИД России Мария Захарова предположила, что идею предложили США, чтобы представить Украину как миротворца.