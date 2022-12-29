Власть 29 декабря 2022, 11:56 Захарова назвала планируемый Украиной «мирный саммит» пиар-акцией США Представитель МИД Захарова: США задумали мирный саммит в ООН как пиар-акцию

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Планируемый Украиной «мирный саммит» в ООН — не что иное, как пиар-акция, придуманная США. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге по текущим вопросам внешней политики.

Захарова напомнила, что саммит, «по замыслу киевских деятелей», должен способствовать воплощению некой «формулы мира», о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский. Дипломат назвала идею «бредовой».

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«Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца», — подчеркнула она.

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Украина захотела провести «мирный саммит» в ООН в конце февраля, причем Россию предполагается пустить туда только на определенных условиях. Немецкие СМИ предположили, что Украина решила создать видимость дипломатии, видя, что европейские страны устали от помощи стране, причем в реальных переговорах она не заинтересована. В Кремле подчеркнули, что какой бы то ни было мирный план Украины должен учитывать вхождение новых регионов в состав России.