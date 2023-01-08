Мир 08 января 2023, 18:38 Италия начала обсуждение нового пакета военной помощи Украине Глава МИД Италии Таяни сообщил о дискуссиях с Францией о передаче Украине систем ПВО Министерство обороны Украины

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Италия начала переговоры с Францией относительно новых военных поставок Украине. Об этом изданию Corriere della Sera рассказал глава МИД Франции Антонио Таяни.

По его словам, состав итальянского пакета помощи пока что нуждается в доработке.

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«До доклада в парламенте никаких поставок не будет. Мы ведем переговоры с Францией, чтобы улучшить поставки систем противовоздушной обороны с технической точки зрения, поскольку они основаны на наших совместных технологиях», — отметил Таяни.

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Глава дипведомства указал на важность поддержания контакта с США. Он подчеркнул, что диалог всегда шел на уважительном уровне, но тему оружия стороны не затрагивали.

В конце декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова стать посредником в переговорах между Россией и Украиной об урегулировании ситуации. Она подчеркнула, что Италия хочет приложить все возможные усилия, направленные на достижение мира.

Представитель МИД России Мария Захарова ответила, что итальянскую сторону нельзя рассматривать в качестве гаранта соглашений, так как она уже передавала боевикам ВСУ оружие, из которого обстреливали мирных людей.