Власть 04 января 2023, 17:18 Россия отвергла Италию в качестве посредника при урегулировании украинского кризиса Представитель МИД Захарова: Италия не может стать посредником в диалоге по Украине РИА «Новости»

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Россия не станет рассматривать Италию в роли посредника при урегулировании украинского конфликта, так как эта страна поставляла боевикам ВСУ современное вооружение и оказывала военно-техническую помощь. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба дипведомства.

«С учетом ангажированной позиции Италии Россия не может рассматривать ни в качестве гаранта мирного процесса, ни в качестве честного брокера», — сказала она.

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Захарова напомнила, что Италия отправляла Украине противопехотные мины и другую военную помощь, которая только увеличила число жертв среди мирных жителей Донбасса.

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«Эти безответственные действия только затягивают конфликт, угрожая втягиванием НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Но западные спонсоры Украины, включая Италию, лишь увеличивают поставки оружия», — добавила Захарова.

Представитель МИД упрекнула западные страны, которые пытаются получить роль при диалоге России и Украины, в корысти.

В конце декабря премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о готовности страны выступить посредником в мирном диалоге между Россией и Украиной, писал сайт News.ru.