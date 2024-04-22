Мир 22 апреля 2024, 13:05 Испанию и Грецию пытались заставить передать Украине системы ПВО FT: НАТО и ЕС надавили на Испанию и Грецию ради передачи Украине систем ПВО Unsplash

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Западные союзники принуждали Испанию и Грецию передать Украине часть арсенала зенитных ракетных систем Patriot и С-300 для противовоздушной обороны. Об усилившемся давлении на эти страны сообщила газета Financial Times.

Тему поставки систем ПВО обсудили на саммите Евросоюза в Брюсселе и вновь поднимут на ближайшей встрече министров иностранных дел и обороны в Люксембурге. Союзники по НАТО и Евросоюзу пытались убедить премьер-министра Испании Педро Санчеса и главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса отдать часть своих вооружений.

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«Двум лидерам, чьи вооруженные силы располагают совместно более десятью системами Patriot, а также другими системами, такими как С- 300, сказали, что их потребности не так велики, как потребности Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой», — сказал источник издания.

Правительство Греции в начале 2024 года одобрило поставку на Украину устаревших вооружений в обмен на американские фрегаты и самолеты. «Известия» сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал передать украинской армии новое оружие.