Мир 10 января 2024, 09:22 Греции выдвинули ультиматум по поставкам оружия Украине Newsbreak: госсекретарь США Блинкен потребовал от Греции поставок оружия Украине Senior Airman Stephani Barge/Keystone Press Agency/globallookpress

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Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил ультиматум премьеру Греции Кириакосу Мицотакису. Он потребовал, чтобы власти страны поставили Украине новое вооружение. Об этом сообщило издание Newsbreak.

Блинкен посетил Грецию 6 января. Госсекретарь приехал в Ханью и провел переговоры с Мицотакисом. По информации издания, встреча политиков оказалась «болезненной» для греческого премьера.

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«Визит Блинкена в Грецию превращается в настоящее Ватерлоо», — указали журналисты.

Американский госсекретарь обсудил с Мицотакисом ряд вопросов, в том числе поставки оружия Украине. Он в форме ультиматума потребовал от Греции, чтобы она в срочном порядке передала ВСУ военную помощь. По мнению журналистов новостного портала, поставки вооружений Украине нанесут колоссальный ущерб национальной обороне Греции.

«Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам? Только С-300? Или мы должны послать еще и F-16, руководствуясь логикой, что их заменят F-35?» — заключили в издании.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к странам ЕС с просьбой повысить расходы на военную поддержку Украины. По его словам, в бюджете Германии на 2024 год на помощь ВСУ заложили восемь миллиардов евро.