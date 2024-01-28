Мир 28 января 2024, 18:42 Греция отдаст Украине устаревшую военную технику Kathimerini: в Греции одобрили передачу Украине старых систем вооружения Pxhere

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Правительство Греции одобрило передачу Украине устаревшего вооружения. Об этом сообщило издание Kathimerini.

Системы и оборудование, которые греческая армия больше не использует, отдадут ВСУ. Что именно получит Украина, пока неизвестно.

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«Политическое и военное руководство уже дало необходимые указания», — передало СМИ.

При этом Греция должна получить от США фрегаты, два самолета C-130, которые усилят транспортный флот ВВС. Также ей предоставят четыре корабля береговой линии типа LCS. Помимо этого, Греция участвует в программе F-35 по закупке двух партий по 20 современных истребителей. Государство рассчитывает на укрепление обороноспособности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поставил ультиматум премьеру Греции Кириакосу Мицотакису. Он потребовал, чтобы власти страны поставили на Украину новое вооружение. Зарубежные СМИ писали, что поставки для ВСУ нанесут колоссальный ущерб национальной обороне Греции.