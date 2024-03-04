Мир 04 марта 2024, 12:22 Иском в Гаагу Нидерланды хотели оживить тему крушения малазийского Boeing Замминистра Грушко: Нидерланды пытались вдохнуть новую жизнь в историю MH17 РИА «Новости»

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Объявив о решении потребовать компенсацию за крушение малазийского Boeing, Нидерланды попытались вновь поднять устаревшую тему и легитимизировать давление на Россию. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Мы прекрасно знаем, что по MH17 они не прекращают попыток вдохнуть новую юридическую жизнь в эту историю, где Запад полностью провалился», — сказал он.

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Александр Грушко напомнил, что против России развязали гибридную войну. Противники, по его словам, применили меры информационного, военного, экономического и юридического давления. Замминистра объяснил иск тем, что ряд стран стремились найти юридические способы придать антироссийским мерам легитимность.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте анонсировал иск в Гаагский суд с требованием компенсировать около 166 миллионов евро за ликвидацию последствий крушения малайзийского Boeing в июле 2014 года. Самолет летел рейсом MH17 по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур.