Эксклюзив 18 ноября 2022, 11:59 Вердикт по делу о крушении MH17 подтвердил зависимость судебной системы Европы от коллективного Запада Публицист Новоселов: дело MH17 войдет в историю как одно из самых скандальных На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска / РИА «Новости»

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Суд в Гааге вынес вердикт по делу о крушении малайзийского Boeing 777 летом 2014 года в Донецкой области. Двух россиян — Игоря (Гиркина) Стрелкова и Сергея Дубинского, — а также гражданина Украины Леонида Харченко объявили виновными в падении самолета Malaysia Airlines MH17. Их приговорили к пожизненному заключению. Четвертый ответчик, россиянин Олег Пулатов, признан невиновным. О том, какие выводы можно сделать, — в колонке публициста Ивана Новоселова для «360».

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Далее — прямая речь.

Согласно комментарию российского МИД, ход судебного процесса и вынесенный вердикт показывают, что разбирательство основывалось на политической повестке, целью было обвинить Россию в трагедии.

На протяжении всего процесса суд находился под беспрецедентным давлением со стороны политиков и СМИ. К сожалению, это означает, что хваленое европейское правосудие — миф.

На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области / РИА «Новости»

Суд полностью проигнорировал тот факт, что все заключения голландских обвинителей были основаны на показаниях анонимных свидетелей, личности которых засекретили, а также на сомнительной информации и материалах, предоставленных заинтересованной стороной — Службой безопасности Украины. Она неоднократно попадалась на предоставлении ложных и противоречивых сведений.

Аргументы защиты об отсутствии любых прямых и убедительных улик, подтверждающих, что MH17 был сбит российской ракетой, проигнорировали. Суд принял к рассмотрению только те материалы, которые поддерживали предложенную Западом версию, в то время как рассекреченные материалы Минобороны России не приобщили к делу.

Снимки, сделанные спутниками США в день происшествия, могли прояснить картину событий, однако Вашингтон категорически отверг все запросы о предоставлении к ним какого-либо доступа.

Слепое принятие сомнительных улик от заинтересованной стороны, игнорирование предоставленных защитой свидетельств и вынесение приговора на основе предположений нарушают все принципы правосудия, включая презумпцию невиновности. Никакая современная правовая система, возможно, кроме американской, не позволяет вынести пожизненный приговор на основании косвенных доказательств и предположений.

У суда не хватило наглости возложить вину на Российскую Федерацию, что, вероятно, было первоначальным планом коллективного Запада. Однако в сложившихся обстоятельствах им больше не нужны оправдания своих враждебных действий. Тем не менее у них не хватило смелости признать вмешательство своих украинских марионеток, и они без сомнений возложили вину на российских граждан.

Фрагмент презентации на пресс-конференции в Москве, где были представлены результаты моделирования катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе / РИА «Новости»

Любой беспристрастный наблюдатель может заметить многочисленные нарушения в судебном процессе и его пристрастный характер.

Это дело, несомненно, войдет в число самых скандальных в истории правосудия, а вынесенный вердикт станет примером полной зависимости судебной системы Европы от политических решений коллективного Запада.