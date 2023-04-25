Мир 25 апреля 2023, 13:08 Байден официально объявил о планах участвовать в выборах в 2024 году Президент США Байден официально объявил о своем участии в выборах в 2024 году White House / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет баллотироваться на новый срок на выборах главы государства в 2024 году. Видео его обращения появилось на YouTube-канале политика.

Байден отметил, что когда баллотировался на пост президента четыре года назад, говорил о сражении за душу США, и оно продолжается.

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«Сейчас не время останавливаться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание», — пояснил он.

В паре с Байденом на пост вице-президента намерена выдвигаться Камала Харрис. Об этом она сообщила в Twitter. Харрис отметила, что вместе с нынешним лидером страны убеждена, что их демократия будет настолько сильной, насколько будет стремление бороться за нее.

«Поэтому Джо Байден и я выдвигаемся на переизбрание», — написала Харрис.

Действующий президент Соединенных Штатов сделал объявление о том, что будет участвовать в выборах спустя ровно четыре года после заявления о том, что он станет бороться за пост главы государства в 2020 году.

Байдену 80 лет. В 2020 году его главным соперником на выборах был Дональд Трамп, набравший 46,9% голосов. Байден же заручился поддержкой 51,3% голосов избирателей.