Спецоперация 09 июня 2023, 03:39 Военкоры сообщили о массовом «геноциде» техники НАТО при наступлении ВСУ «РВ»: российские «Аллигаторы» устроили «геноцид» танкам НАТО при наступлении ВСУ РИА «Новости»

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Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» за несколько дней наступления ВСУ уничтожили около 40 единиц бронетехники врага на пересечении ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«„Аллигаторы“ устроили массовый „геноцид“ танкам и технике НАТО. Винтокрылые сожгли до 30 — 40 единиц бронетехники врага за несколько дней», — написали авторы канала.

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Военкоры опубликовали кадры нескольких точных попаданий по бронетехнике украинских военных, которые нанесли экипажи вертолетов группировки «Восток». Также отмечается, что огнеметные системы «Солнцепек» на данном участке фронта работают почти без остановки.

Российские войска не допустили прорыва обороны силами ВСУ в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, в попытке прорыва обороны в Запорожской области участвовали 1,5 тысячи украинских военных из 47-й механизированной бригады и 150 единиц бронетехники. В результате ударов ВС РФ противник лишился до 350 человек личного состава, 30 танков и 11 боевых машин пехоты.

Ранее российская армия уничтожила немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze-2000 в боях под Артемовском.