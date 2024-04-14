Мир 14 апреля 2024, 00:19 Иран подтвердил удар дронами по Израилю и объявил о ракетной атаке Pxhere

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Атака беспилотников на Израиль стала частью операции «Истинное обещание» и ответом на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Корпуса стражей исламской революции, которое распространило агентство Fars.

В сообщении указано, что операцию начали в ответ на многочисленные преступления Израиля, включая нападение на консульский отдел посольства Исламской Республики Иран в Дамаске и массовую гибель людей.

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«Бойцы авиации Военно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции в сопровождении других отрядов для наказания преступного режима в ходе операции „Истинное обещание“ успешно поразили цели десятками ракет и беспилотников», — говорится в сообщении.

Руководили операцией Высший совет по национальной безопасности, Генеральный штаб и Министерство обороны Ирана. Все подробности атак в пресс-службе пообещали раскрыть позднее.

Армия обороны Израиля подтвердила начала атаки со стороны Ирана десятками беспилотников. В ведомстве заявили, что в качестве целей атаки выбрали негражданских лиц.

В начале апреля по зданию посольства Ирана попала израильская ракета. Под завалами погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди. Власти Ирана пообещали отомстить за смерть военного. При этом глава МИД исламской республики Хоссейн Амир Абдоллахиан не исключил, что ответ станет ограниченным и адекватным, чтобы не допустить эскалации в регионе.