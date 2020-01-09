Иран заявил о завершении военных действий и своей мести за Сулеймани
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — сообщил дипломат ТАСС.
По словам Тахт-Раванчи, атакуя военные базы США, Иран не выходил за рамки Устава ООН и воспользовался правом на самооборону. Если Вашингтон все-таки проявит агрессию, то у Тегерана не остается другого варианта, как ответить.
Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани погиб 3 января во время атаки со стороны США на район аэропорта Багдада. Позже иранская сторона пообещала отомстить за убийство, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции. В ночь на 8 января иранские военные обстреляли две американские базы в Ираке.
После этого президент США Дональд Трамп заявил о новых ограничительных мерах против Ирана, но сообщил о готовности к миру.