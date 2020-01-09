Иран заявил о завершении военных действий и своей мести за Сулеймани

Иранская сторона отомстила за убийство генерала Касема Сулеймани. Страна не будет продолжать военные действия, если увидит отсутствие агрессии со стороны США. Такое заявление сделал постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — сообщил дипломат ТАСС.

По словам Тахт-Раванчи, атакуя военные базы США, Иран не выходил за рамки Устава ООН и воспользовался правом на самооборону. Если Вашингтон все-таки проявит агрессию, то у Тегерана не остается другого варианта, как ответить.

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани погиб 3 января во время атаки со стороны США на район аэропорта Багдада. Позже иранская сторона пообещала отомстить за убийство, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции. В ночь на 8 января иранские военные обстреляли две американские базы в Ираке.

После этого президент США Дональд Трамп заявил о новых ограничительных мерах против Ирана, но сообщил о готовности к миру.