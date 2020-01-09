Пентагон раскрыл подробности иранского обстрела баз США

По словам Эспера, 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, еще одна ракета попала в базу в Эрбиле. В результате этого повреждения получили вертолет, палатки и парковочные площадки, отметил глава Пентагона.

Эспер также добавил, что вооруженные силы США продолжают сохранять боевую готовность.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей революции (КСИР) заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракетным ударам подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются военными США. Трамп собрал в Белом доме экстренное совещание, на котором присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что это «соразмерные меры в целях самообороны».

СМИ опубликовали фото баз США после ракетного удара.