Мир 04 марта 2023, 22:35 Иран заявил о готовности сотрудничать с МАГАТЭ Иран на высоком уровне согласился сотрудничать с МАГАТЭ по ядерной программе Unsplash

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Иран на высоком уровне подтвердил готовность сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по оставшимся проблемам ядерной программы страны. Об этом сообщило Reuters.

Согласно данным агентства, Иран готов разрешить МАГАТЭ проверять свои объекты и проводить регулярный мониторинг. При этом достигнутое соглашение назвали рамочным.

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Более подробно его условия планируется обговорить во время встречи представителей Агентства и иранских властей в Тегеране. Посвященная этому вопросу техническая встреча должна состояться в ближайшее время.

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Международное агентство по атомной энергии ранее осудило атаки на любые ядерные объекты во всем мире. Глава организации Рафаэль Гросси выразил надежду на продуктивное сотрудничество МАГАТЭ и Ирана по ядерной сделке.

Постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Китай, Россия и Иран обладают достаточной политической волей, чтобы вновь начать переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе